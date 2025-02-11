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11 февраля, 22:15

Безопасность

Москвичам рассказали о новых схемах мошенников

Москвичам рассказали о новых схемах мошенников

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Правоохранители предупреждают о новых схемах мошенничества. Злоумышленники могут представляться курьерами, якобы доставляющими подарок, или сотрудниками госуслуг, предлагая обновить данные. Их цель – получить доступ к личным кабинетам и банковским счетам.

Чаще всего жертвами становятся пользователи мобильных телефонов. По данным МВД, половина всех преступлений в Москве связана с мошенничеством. Эксперты советуют проверять информацию, не передавать коды доступа и использовать виртуальные карты для оплаты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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