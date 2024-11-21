Гусь в кроссовках прогулялся по ТЦ в Кузьминках

Гуся в кроссовках заметили посетители одного из ТЦ в столичных Кузьминках. Видео распространилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как женщина ведет гуся на поводке по торговому залу. Сам питомец передвигается по полу в небольших кроссовках.

Это уже не первый раз, когда в столице замечают гусей на поводке. Ранее зрители Москвы 24 прислали другой ролик, в котором животное также прогуливалось по улице в ботиночках.

При этом эксперты отметили, что сеансы зоотерапии, когда человек приходит со своими психологическими проблемами в антикафе и гладит животных, не приносят большой пользы. Психологи сравнили это с лечением зубов таблетками, так как взаимодействие человека с питомцами имеет краткосрочный положительный эффект.

