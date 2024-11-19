Психолог Хорс: зоотерапия не приносит людям с психологическими проблемами пользу

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Сессии зоотерапии в специализированных кафе не приносят человеку с серьезными психологическими проблемами большой пользы, рассказал Москве 24 психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

Хаски-терапию недавно предложили в подмосковной зооферме Шихово. В Москве же открылось антикафе с мини-пигами. Там предлагают покормить и погладить поросят.

По словам эксперта, проведение времени с животными в зоокафе имеет краткосрочный эффект и значительно не влияет на психологическое состояние человека.

"Это то же самое, что если при боли в зубе не лечить его, а принимать болеутоляющую таблетку. Так и здесь: нужно влиять не на свои эмоции, пытаясь порадовать себя, а на их причины", – подчеркнул Хорс.

Попытка решить ментальную проблему при помощи животных, по мнению психолога, может привести к тому, что человек придет к мысли безнадежности своей ситуации, ведь ему "даже животные не помогают".





Михаил Хорс психолог, кандидат психологических наук Чтобы почувствовать себя лучше, имеет смысл обращаться именно к психотерапии. Посещение зоокафе будет полезно уже после того, как человек пройдет лечение и начнет восстанавливаться.

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