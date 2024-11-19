Психолог Хорс: зоотерапия не приносит людям с психологическими проблемами пользу

19 ноября, 17:54Общество
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Сессии зоотерапии в специализированных кафе не приносят человеку с серьезными психологическими проблемами большой пользы, рассказал Москве 24 психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
Хаски-терапию недавно предложили в подмосковной зооферме Шихово. В Москве же открылось антикафе с мини-пигами. Там предлагают покормить и погладить поросят.
По словам эксперта, проведение времени с животными в зоокафе имеет краткосрочный эффект и значительно не влияет на психологическое состояние человека.
"Это то же самое, что если при боли в зубе не лечить его, а принимать болеутоляющую таблетку. Так и здесь: нужно влиять не на свои эмоции, пытаясь порадовать себя, а на их причины", – подчеркнул Хорс.
Попытка решить ментальную проблему при помощи животных, по мнению психолога, может привести к тому, что человек придет к мысли безнадежности своей ситуации, ведь ему "даже животные не помогают".
Ранее житель британского города Бристоль Аарон Финикс завел дома 300 тарантулов ради психического здоровья. Врач диагностировал ему биполярное расстройство. Ради ментального здоровья эксперт рекомендовал пациенту найти какое-нибудь увлечение. В ответ мужчина начал собирать коллекцию пауков.
Финикс рассказал, что сотрудники почты зовут его Спайдерменом, так как каждую неделю привозят ему новых питомцев в коробках с маркировкой "животные".
Москвичам рассказали, как работает антикафе с мини-пигами