Британец завел 300 тарантулов ради психического здоровья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель британского города Бристоль завел дома 300 тарантулов ради психического здоровья. Об этом сообщает Daily Star.

Психотерапевт диагностировал Аарону Финиксу биполярное расстройство. Ради ментального здоровья эксперт рекомендовал пациенту найти какое-нибудь увлечение. В ответ мужчина начал собирать коллекцию пауков.

Финикс рассказал, что сотрудники почты зовут его Спайдерменом, так как каждую неделю привозят ему новых питомцев в коробках с маркировкой "животные". Британец признался, что больше всех он любит самку мексиканского огненноколенного паука-птицееда стоимостью 160 фунтов (10,9 тысячи рублей).

"Я могу часами наблюдать за ними. Они производят на меня невероятный эффект, и я никогда не откажусь от разведения тарантулов", – поделился Финикс.

По словам мужчины, в его жизни иногда бывают моменты, когда он впадает в уныние, но в целом его состояние значительно улучшилось. Пауки заняли спальню мужчины.

45-летняя возлюбленная Финикса и две их дочери сначала были напуганы увлечением британца, но начали поддерживать его после положительного эффекта.

Мужчина мечтает открыть магазин для экзотических питомцев и начал разводить пауков для продажи коллекционерам.

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