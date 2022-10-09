Британский миллиардер не будет отапливать свой дом зимой назло Путину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Британский миллиардер Джон Кодвелл решил, что не будет отапливать предстоящей зимой свой дом назло Владимиру Путину. Об этом пишет Mirror.

Он заявил, что сделает все, чтобы российский лидер получил меньше долларов.

"Я знаю, что у нас топливный кризис, и все беспокоятся о том, что мы должны использовать меньше энергоносителей, и я собираюсь на практике осуществлять то, что проповедую. Я собираюсь отапливать одну комнату, где мы будем жить, а 98% дома останутся холодными", – сказал Кодвелл.

По его мнению, топливная отрасль финансирует спецоперацию РФ на украинской территории.

Ранее в СМИ сообщали, что некоторые жилищные товарищества во Франции подняли вопрос об отказе от централизованного отопления домов из-за высоких тарифов на газ. Люди отказывались закупать топливо по обновленному тарифу, опасаясь, что не смогут расплатиться.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что некоторые европейские страны не смогут пережить зиму без российского газа. По его словам, с учетом потребления заполненность европейских газовых хранилищ составляет 23%.



Британские электростанции могут остановиться зимой из-за дефицита газа – СМИ

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