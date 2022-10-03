Исполнительницу роли рабыни Изауры не избрали в бразильский парламент

Фото: кадр из сериала “Рабыня Изаура”; режиссер – Эрвал Россано, Милтон Гонсалвес; производство – Rede Globo de Televisão

Актриса Луселия Сантос, известная россиянам по главной роли в сериале "Рабыня Изаура", не смогла избраться в нижнюю палату бразильского парламента, сообщает РИА Новости.

Выборы президента Бразилии, парламентариев и губернаторов состоялись 2 октября. Сантос, которая является сторонницей кандидата в президенты Луиса Инасиу Лулы да Силвы, избиралась в депутаты от штата Рио-де-Жанейро.

"Мы не победили на выборах, но наша борьба продолжается", – написала она в соцсетях.

Во второй тур президентских выборов в Бразилии вышли действующий лидер страны Жаир Болсонару и экс-президент Луин Инасиу Лула да Силва.

Первый тур голосования состоялся 2 октября. Для победы в нем нужно было набрать свыше 50% голосов. По итогам голосования Лула да Силва набрал 47,93% голосов, Болсонару – 43,63%. Остальные кандидаты в президенты Бразилии по итогам голосования остались далеко позади. Многие из них не набрали и 1% голосов. Второй тур запланирован на 30 октября.

В апреле 2018 года Верховный суд Бразилии постановил посадить в тюрьму экс-президента Лулу да Силву. Его обвинили во взяточничестве и ряде других эпизодов коррупции. Однако в июле того же года апелляционный суд Бразилии принял решение об освобождении политика.



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