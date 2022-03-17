Болсонару попросил Путина о помощи в создании атомной подлодки – СМИ

Фото: kremlin.ru

Бразилии Жаир Болсонару во время поездки в Москву обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь с проектом создания атомной подводной лодки. Об этом сообщает RT.

"Отказ Соединенных Штатов помочь Бразилии с ее проектом атомной подводной лодки побудил президента Жаира Болсонару обратиться за поддержкой к Владимиру Путину", – говорится в сообщении.

Как уточняется, у Бразилии в ходе разработки подлодки возникла проблема с сертификацией используемого топлива.

Встреча Владимира Путина в Кремле с президентом Бразилии Жаиром Болсонару состоялась 16 февраля. Президент Бразилии во время встречи заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией в области обороны, нефтяном и газовом секторе. Путин сказал, что государства активно взаимодействуют на международных площадках, а товарооборот между двумя странами растет.

Также Путин принял приглашение Болсонару посетить государство. Российский лидер отметил, что Москва и Бразилиа поддерживают многополярность, которая опирается на международное право.

