Путин принял приглашение Болсонару посетить Бразилию

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Владимир Путин принял приглашение президента Бразилии Жаира Болсонару посетить государство, даты будут согласованы по дипломатическим каналам. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран.

Российский президент отметил, что Москва и Бразилиа поддерживают многополярность, которая опирается на международное право.

"Наши страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право при центральной, координирующей роли Организации Объединенных Наций", – заявил Путин.

Глава РФ подчеркнул, что государства твердо привержены принципам многосторонности, политико-дипломатического урегулирования конфликтов.

Встреча Владимира Путина в Кремле с президентом Бразилии Жаиром Болсонару состоялась в среду, 16 февраля. Она проходила без дополнительной социальной дистанции.

Президент Бразилии во время встречи заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией в области обороны, нефтяном и газовом секторе. Путин сказал, что государства активно взаимодействуют на международных площадках, а товарооборот между двумя странами растет.

