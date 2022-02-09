Вице-президент Бразилии подтвердил давление США перед визитом Болсонару в Россию

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Власти США оказывали давление на президента Бразилии Жаира Болсонару перед предстоящим визитом в Россию. Об этом заявил вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау в интервью газете Valor Economico.

Ранее издание Folha de Sao Paulo сообщило, что Вашингтон оказывает давление на правительство Бразилии, чтобы добиться отмены поездки президента страны в Москву.

Источник в бразильском МИД рассказал журналистам, что якобы в ходе разговора с министром иностранных дел Карлосом Франсас госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Москву может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону РФ в конфликте.

Как отметил Моурау, Соединенные Штаты часто оказывают свое влияние в разных вопросах.

"Не знаю, каково было содержание разговора Блинкена с министром иностранных дел Карлосом Франсой, но все нормально, поездка не вызовет никакого дискомфорта", – сказал вице-президент.

Моурау выразил мнение, что визит президента Болсонару в Россию позволит Владимиру Путину показать, что он не изолирован. Политик также сообщил, что в вопросе вокруг Украины правы все.

"Путин настаивает на том, чтобы Украина не вступала в НАТО, потому что это красная линия, которая проходит от Балтийского моря до Карпат, которые служат буферной зоной для Европы. Если вернуться к наполеоновским войнам, в Россию вторгались каждые 33 года. Это в памяти народа", – объяснил Моурау.

Вице-президент Бразилии отказался оценивать позицию России, которая старается не допустить членства Украины в НАТО.

"Они должны найти решение, которое сохранит суверенитет Украины в регионе, исторически и экономически связанном с Россией", – добавил Моурау.

Визит президента Бразилии в Россию пройдет 14–17 февраля.

Болсонару принял приглашение Владимира Путина посетить РФ в декабре прошлого года. Бразильский лидер выразил уверенность, что визит в Москву откроет много возможностей для его страны.