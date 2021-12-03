Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию

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Президент Бразилии Жаир Болсонару принял приглашение коллеги Владимира Путина посетить Россию. Об этом он заявил в ходе выступления в соцсетях, пишет ТАСС.

Бразильский лидер планирует приехать в Россию в первом квартале 2022 года.

"Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь", – сказал Болсонару.

Президент Бразилии выразил уверенность, что визит в Россию откроет много возможностей для его страны.

Ранее СМИ сообщили, что комиссия сената Бразилии рекомендовала выдвинуть против президента страны обвинения в массовых убийствах из-за ситуации с COVID-19. Аналогичные обвинения грозили почти 70 чиновникам.