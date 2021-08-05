Суд в Бразилии инициировал расследование против президента за фейки

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В отношении действующего президента Бразилии Жаира Болсонару начнется расследование в связи с распространением им дезинформации об уязвимости действующей системы голосования. Об этом заявил судья Верховного суда страны Алешандри ди Морайс.
"Посредством ложных утверждений, многократно транслированных в социальных сетях, <...> формируется дискурс о нелегитимности демократических институтов, провоцирующий <...> на атаки против лиц, представляющих эти институты, в целях их свержения и замены", – приводит слова судьи ТАСС.
В конце июля в эфире государственного телевидения Болсонару несколько часов подряд рассказывал о своих подозрениях относительно честности президентских выборов в стране в 2018 году, на которых сам же и победил. Кроме того, он назвал избирательную систему непрозрачной. По его убеждению, он одержал победу уже в первом туре голосования, однако результаты якобы были сфальсифицированы.
В июле прошлого года бразильские журналисты подали на Болсонару в суд за то, что при положительном тесте на коронавирус он снял медицинскую маску на пресс-конференции. По мнению прессы, президент не только нарушил самоизоляцию, но и подверг заражению десятки человек, которые оказались с ним в одном помещении.
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