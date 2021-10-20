Президента Бразилии могут обвинить в массовых убийствах из-за коронавируса – СМИ

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Комиссия сената Бразилии рекомендовала выдвинуть против президента страны Жаира Болсонару и еще почти 70 чиновников обвинения в массовых убийствах из-за ситуации с COVID-19. В частности, в связи с действиями по борьбе с пандемией. Об этом сообщает телеканал CNN.
Согласно проекту доклада по расследованию конгресса, с которым ознакомились журналисты, бразильский лидер и ряд других госслужащих обвиняются в том, что они позволили коронавирусу распространиться среди населения в надежде на достижение коллективного иммунитета.
"Безрассудный подход правительства к пандемии подверг бразильцев конкретному риску массового заражения. <...> Таким поведением федеральное правительство, которое было юридически обязано действовать, согласилось со смертью бразильцев", – говорится в документе.
Уточняется, что окончательный документ сенат Бразилии намерен обсудить в среду, 20 октября, при этом некоторые части доклада могут быть изменены. Если же комиссия сената одобрит его, то на следующей неделе отчет направят генпрокурору страны.
Ранее сообщалось, что Болсонару во время запланированной рабочей поездки в город Асайландия получил штраф за отсутствие маски.
Зараженный COVID-19 президент Бразилии встретился с гражданами
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