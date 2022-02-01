США добиваются отмены визита президента Бразилии в Россию – СМИ

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Вашингтон оказывает давление на правительство Бразилии, чтобы добиться отмены поездки президента Жаира Болсонару в Россию. Об этом сообщает Folha de Sao Paulo.
Источник в бразильском МИД рассказал изданию, что в ходе разговора с министром иностранных дел Карлосом Франсас госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Москву может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону РФ в конфликте.
"В разговорах нет явного запроса изменить повестку, однако аргументы США дают понять, что Вашингтон работает над тем, чтобы поездка не состоялась и была как минимум отложена", – говорится в публикации.
При этом собеседники издания отмечают, что в бразильском правительстве нет желания отменять поездку в Россию. Также сообщается, что аналогичные переговоры администрация президента США Джо Байдена провела с Аргентиной, президент которой приедет в Россию на этой неделе.
Ранее Болсонару принял приглашение Владимира Путина посетить РФ. Бразильский лидер заявил, что планирует сделать это в первом квартале 2022 года. Он также выразил уверенность, что визит в Москву откроет много возможностей для его страны.
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