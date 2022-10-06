На Аляске стартовал конкурс на самого упитанного медведя

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В национальном заповеднике "Катмай" на Аляске стартовал ежегодный конкурс Fat Bear Week. Об этом сообщает издание Explore.

В ходе подготовки к конкурсу медведи гризли на протяжении нескольких месяцев питались красной рыбой, обитающей в реке Брукс.

Проголосовать за понравившегося участника пользователи могут онлайн. В следующий тур пройдут самые упитанные медведи.

Ранее в рамках конкурса пользователи выбрали самого толстого медвежонка. Сейчас идет голосование за самого толстого взрослого медведя.

Результаты конкурса объявят 11 октября.

Ранее сообщалось, что животных из зоопарка города Окленда штата Калифорния начали прививать от коронавируса. В первую очередь специалисты позаботились о горных львах, хорьках, тиграх, черных медведях и гризли.

Кроме того, бесплатный препарат от компании Zoetis получили десятки американских зоопарков. Во время работы над вакциной специалисты применили многолетний опыт разработки других вакцин против коронавируса для кошек, собак, а также крупного рогатого скота.

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