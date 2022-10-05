Московский зоопарк заявил о планах купить дружелюбного моржа за 20 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский зоопарк заявил о намерении приобрести моржа с дружелюбным характером за сумму не более 20 миллионов рублей. Это следует из данных портала государственных закупок.

Сумма в 20 миллионов рублей – начальная максимальная ставка на покупку особи моржа.

В документе указано, что морж должен быть мужского пола в возрасте от 7 до 9 лет. Его вес должен составлять от 600 до 800 килограммов.

"Характер: поведение активное, реакция на внешние раздражители сохранена; покладистый, спокойный, дружелюбный характер, хорошо идущий на контакт с человеком; стойкое стереотипичное поведение отсутствует", – уточняется в материалах.

В документе указано, что обязательства по контракту должны быть исполнены в течение 45 календарных дней. Московский зоопарк планирует выбрать поставщика 19 октября.

До этого ветеринары определили план реабилитации для раненого белого медведя с Диксона, который в настоящее время проживает в Московском зоопарке.

Из-за проблем, которые медведь испытывает при передвижении по вольеру, специалисты Московского зоопарка создали для него пандус, чтобы он мог переходить в соседнее пространство.

Ранее сообщалось, что в период с середины июля до середины августа в Московском зоопарке появились на свет птенцы фламинго. На свет появились 3 птенца: один розовой и 2 красной окраски.

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