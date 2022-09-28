Игру в прятки с едой организовали для спасенного медведя с Диксона

Зоологи в Московском зоопарке начали обогащать среду обитания в вольере у спасенного медведя с Диксона. На первом этапе развернули игру в прятки с едой.

Как сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, теперь еду ему дают не только в мисках, но прячут ее в коробки и бумагу. Так они провоцируют косолапого на поиск и, как следствие, более активный образ жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.