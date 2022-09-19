Двое детей погибли в ДТП с автобусом на севере Казахстана

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Двое детей погибли в результате ДТП в Павлодарской области Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба областной станции скорой медицинской помощи.

По данным медиков, авария произошла в ночь на понедельник, 19 сентября. Пассажирский автобус, следовавший из столицы республики в Усть-Каменогорск, съехал в кювет.

"Первой прибыла бригада скорой помощи из поселка Калкаман, которая занималась сортировкой пациентов. К сожалению, двое детей 6 и 14 лет скончались до приезда врачей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии пострадали девять человек, включая четырех детей от года до 12 лет. На месте им была оказана экстренная помощь, затем их доставили в больницы региона.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса на трассе в Карагандинской области Казахстана. Транспортное средство следовало из Алма-Аты в Караганду, в салоне находились 17 человек.

Семь человек погибли на месте, еще один пассажир скончался в карете скорой помощи по пути следования в больницу. Также девять человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Авария произошла по причине того, что водитель автобуса уснул за рулем.