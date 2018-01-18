Более пятидесяти человек погибли в Казахстане при пожаре в автобусе

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В Казахстане погибли 52 человека при пожаре в пассажирском автобусе, передают "Аргументы недели".

Выбраться из переполненного автобуса удалось пятерым пассажирам, им оказывается медицинская помощь, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

ЧП произошло в 10:30 (07:30 мск) на трассе Самара-Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области. Все погибшие – граждане Узбекистана. На месте трагедии работают подразделения спасателей, медиков, полиции и психологов.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернули оперативный штаб.