4 человека погибли и 15 пострадали в аварии автобуса в Казахстане

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Автобус опрокинулся из-за гололедицы в Казахстане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова.

"На автодороге Кызылорда (на юге) – Кумколь (под Нур-Султаном) из-за гололеда водитель пассажирского автобуса не справившись с рулевым управлением допустил ее опрокидывание", – рассказал Нурахметов.

По последним данным, жертвами аварии стали 4 человека. Еще 15 пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

"По состоянию на 07:56 (04:56 по московскому времени) на месте происшествия обнаружено 4 погибших. 15 пострадавших извлечены", – проинформировал представитель КЧС.

Он подчеркнул, что спасатели продолжают проведение аварийно-спасательных работ. По предварительным данным, в салоне автобуса на момент аварии находились 50 человек.

Ранее водитель автобуса Сретенск – Чита не справился с управлением и вылетел с моста на замерзшую реку Куэнгу. По имеющимся данным, в салоне находились 44 человека. Авария случилась в 60 километрах от города Сретенска. Сообщалось, что ДТП могло произойти из-за лопнувшего колеса.

В результате аварии погибли 19 человек. Помощь в лечении пострадавших по видеосвязи продолжают оказывать врачи клиники Бурденко. Ситуация находится на контроле главы Минздрава Вероники Скворцовой.