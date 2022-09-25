В СПЧ предложили увеличить призывной возраст граждан РФ

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Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил с предложением увеличить призывной возраст граждан, получивших гражданство РФ, до 45-50 лет. Об этом говорится в сообщении СПЧ в телеграм-канале.

Он отметил, что, согласно конституции, защита родины является долгом и обязанностью любого россиянина.

"Конституция говорит, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, не делая различий между теми, кто получил гражданство по рождению, и теми, кто был натурализован. Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет", – подчеркнул он.

Фадеев добавил, что речь не идет о немедленной мобилизации натурализованных иностранцев.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

