Рыбаки заметили оленей в Атлантическом океане

В американском штате Массачусетс заметили необычных пловцов. В холодных водах Атлантики в полутора километрах от берега дрейфовала парочка оленей.

Рыбаки попытались вытащить их из воды, однако от помощи животные отказались. Специалисты между тем считают оленей выдающимися пловцами – они могут преодолевать по воде расстояния в десятки километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.