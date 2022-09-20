В Сети появилось видео смертельного ДТП с актером Пускепалисом

20 сентября, 20:58
Фото: Москва 24
В Сети появилось видео с моментом ДТП, в котором погиб российский актер Сергей Пускепалис. На кадрах видно, как автомобиль, в котором находился артист, задел грузовик на встречной полосе, а затем потерял управление и в лоб влетает в идущую следом фуру.
Утром 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области на 201-м километре трассы М8 "Холмогоры" произошло ДТП. В результате погибли два человека, в том числе Сергей Пускепалис, еще один человек пострадал. Как позже рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актер перегонял автомобиль в Донецка в качестве помощи его жителям.
Прощание с Пускепалисом состоится 22 сентября в Театре драмы имени Волкова в Ярославле, худруком которого он был. В этот же день пройдет панихида по артисту. При этом похоронят его не в Ярославле.
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