В Сети появилось видео смертельного ДТП с актером Пускепалисом

Фото: Москва 24

В Сети появилось видео с моментом ДТП, в котором погиб российский актер Сергей Пускепалис. На кадрах видно, как автомобиль, в котором находился артист, задел грузовик на встречной полосе, а затем потерял управление и в лоб влетает в идущую следом фуру.



Утром 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области на 201-м километре трассы М8 "Холмогоры" произошло ДТП. В результате погибли два человека, в том числе Сергей Пускепалис, еще один человек пострадал. Как позже рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актер перегонял автомобиль в Донецка в качестве помощи его жителям.

Прощание с Пускепалисом состоится 22 сентября в Театре драмы имени Волкова в Ярославле, худруком которого он был. В этот же день пройдет панихида по артисту. При этом похоронят его не в Ярославле.

