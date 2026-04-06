06 апреля, 16:21

Город

В Москве за 2 года провели на 35% больше операций для предотвращения инвалидизации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В Москве за 2 года провели на 35% больше операций для предотвращения инвалидизации, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Современная диагностика и лечение сосудистых заболеваний – важнейшая часть профилактики инвалидизации. Поражение артерий нижних конечностей может привести к осложнениям и даже вынужденной ампутации. Чтобы предотвращать развитие тяжелых патологий у москвичей, мы развиваем сеть сосудистых центров в Москве и усиливаем техническое оснащение медучреждений", – подчеркнула вице-мэр.

За 2025 год в больницы поставили около 400 единиц медицинской техники, в том числе четыре ангиографических комплекса. Они позволяют получать детальные 2D- и 3D-изображения сосудов. Помимо этого, было поставлено более 20 рентгенохирургических аппаратов типа "С-дуга". Все это привело к увеличению объема высокотехнологичных вмешательств.

Ракова отметила, что основным преимуществом таких процедур является минимальная травматичность. В первые часы после операции пациенты отмечают снижение болевых ощущений при ходьбе, а уже через несколько дней – возвращаются к полноценному образу жизни.

Чаще всего причиной ухудшения кровоснабжения становится атеросклероз. Это заболевание, при котором в сосудах образуются отложения, сужающие их просвет. В результате ткани недополучают кислород и питательные вещества, что приводит к болям и трофическом язвам, а в тяжелых случаях – к ампутации.

Операции по ангиопластике артерий ног выполняются в рентген-операционных с применением ангиографических установок. Необходимые инструменты доставляются к месту сужения сосудов с помощью проводников, а проходимость артерии восстанавливают с помощью баллонной ангиопластики или установки стента.

Новую методику ультразвукового исследования сосудов во время операций на коронарных сосудах сердца и сосудах нижних конечностей, а также в рамках других вмешательств, столичные врачи начали использовать весной 2023 года. Детализированные изображения появляются в режиме реального времени и доступны во всех рентген-операционных столицы. В результате инновационный метод дает возможность создавать высокоточные изображения сосудов во время операции, для этого используется микро-катетер толщиной не более 2 миллиметров.

Ранее сообщалось, что 35 тысяч пациенток воспользовались программой малоинвазивной хирургии без госпитализации в 2025 году. Благодаря оснащению центров женского здоровья новым оборудованием и внедрению малоинвазивных методик многие гинекологические операции, которые раньше требовали госпитализации и долгого восстановления, теперь проходят амбулаторно.

медицинагород

