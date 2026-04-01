01 апреля, 09:22

Общество

35 тыс пациенток провели малоинвазивные операции без госпитализации в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

35 тысяч пациенток воспользовались программой малоинвазивной хирургии без госпитализации в 2025 году. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Благодаря оснащению центров женского здоровья новым оборудованием и внедрению малоинвазивных методик многие гинекологические операции, которые раньше требовали госпитализации и долгого восстановления, теперь проходят амбулаторно. Такие вмешательства перевели в формат "хирургии одного дня".

Специалисты проводят биопсию шейки матки, лазерное удаление новообразований и различные диагностические процедуры в щадящем формате. Как пояснила Ракова, женщина приходит в центр и получает необходимую помощь, минуя больничную палату.

Медики также проводят офисную гистероскопию – исследование полости матки без наркоза. С марта 2025 года такой возможностью воспользовались 1,4 тысячи жительниц Москвы.

Между тем в столице в 3 раза выросла выявляемость рака молочной железы на нулевой стадии. Такого результата удалось достичь за счет развития системы городского здравоохранения и активных информационных кампаний, ориентированных на повышение осведомленности женщин о важности регулярных обследований.

"Качество жизни": врач рассказала, как сохранить женское здоровье

медицинаобществогород

