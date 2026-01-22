Форма поиска по сайту

22 января, 12:58

Мэр Москвы

Собянин и Мурашко осмотрели роддом в обновленном корпусе ГКБ им Вересаева

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетили будущий родильный дом, который будет открыт в обновленном после реконструкции корпусе № 12 Городской клинической больницы имени Вересаева на Лобненской улице.

Как напомнил мэр Москвы, столичные власти и Минздрав проводят совместную работу по модернизации системы медпомощи женщинам и родовспоможения. В частности, в мегаполисе создаются новые медицинские и женские центры, а также перинатальные дома и роддома в составе крупных клиник.

"Это уже нового поколения система, которая намного эффективнее оказывает медицинскую помощь для будущих мам, для детишек, которые иногда рождаются с серьезными проблемами. У врачей теперь есть полный спектр представления медицинских услуг для того, чтобы они (дети. – Прим. ред.) были здоровыми, в свое время получали медицинскую помощь", – уточнил градоначальник.

Вместе с тем Собянин добавил, что власти Москвы участвуют в национальном проекте "Семья", направленном на поддержку системы здравоохранения по охране матери и ребенка. Он выразил благодарность Минздраву за методическую и организационную помощь.

"Это, конечно, бесценно", – подчеркнул мэр.

В свою очередь, Мурашко обратил внимание на передовые проекты, которые в настоящее время реализуются в мегаполисе.

"Мы сейчас прошли по самым критичным помещениям. Это касается и операционных, и реанимационных, родильных залов. Начиная с приемного покоя, все сделано по принципу безопасности матери и ребенка. Такие высокие стандарты, высокие технологии, подготовка принципиально важного персонала, контроль продукции – все это составляющие в конечном итоге качества медицинской помощи", – высказался министр.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства города, реконструкция корпуса № 12 ГКБ имени Вересаева стартовала в сентябре 2024 года, а завершилась в декабре 2025-го. В ходе модернизации семиэтажное здание, построенное в 1986 году, было полностью переоборудовано.

В частности, обновленный корпус, площадь которого составляет 14,45 тысячи квадратных метров, теперь является современным родильным домом на 178 коек. Из них 15 предназначены для реанимации, включая 9 для новорожденных, а также 15 коек стационара кратковременного пребывания.

Для оснащения корпуса была закуплена новейшая медицинская техника, включая высокотехнологичное оборудование для выхаживания недоношенных детей, аппараты УЗИ, рентгеновский аппарат типа С-дуга, а также реанимационные, гинекологические, хирургические и лабораторные устройства.

Помимо этого, в роддоме оборудовано 7 операционных, 3 из которых вошли в состав акушерского стационара, а 4 – гинекологического отделения со стационаром кратковременного пребывания. Все они позволяют проводить малоинвазивные операции.

Уточняется, что первых пациентов обновленный корпус № 12 начнет принимать в ближайшее время.

В конце прошлого года в Москве была запущена система для помощи женщинам во время беременности и новорожденным детям. Она сопровождает будущую маму от первого визита в женскую консультацию до рождения ребенка.

