Система помощи для спасения мам и малышей заработала в Москве

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Система для помощи женщинам во время беременности и новорожденным детям запущена в Москве. Она сопровождает будущую маму от первого визита в женскую консультацию до рождения ребенка, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня заботиться о москвичках помогают цифровые сервисы ЕМИАС. Например, запущенный нами "Регистр беременных" автоматически собирает ключевую информацию о пациентах и отображает возможные риски развития патологий во время беременности. Их рассчитывают алгоритмы системы", – подчеркнула она.

По словам Раковой, для экстренных случаев существует Городской акушерский дистанционный консультативный центр. В случае опасного осложнения во время беременности, которое встречают врачи женской консультации или Центра женского здоровья, специалисты обращаются в АДКЦ. Там дежурный координатор собирает информацию о пациентке и организует ее направление в профильное учреждение.

За прошлый год центру удалось помочь около 650 новорожденным детям и их матерям, а с начала 2025 года – почти 1 тысячи. При необходимости специалисты АДКЦ формируют консилиумы с экспертами разных профилей. С начала текущего года их прошло свыше 100.

Ранее сообщалось, что Минздрав России введет обязательное неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для всех беременных. Предполагается обязательное посещение медицинского психолога не менее двух раз во время беременности, а также требование использования протокола сообщения диагноза при выявлении пороков развития у плода.

Кроме того, регламентированы сроки постановки беременных на учет и предусмотрена возможность патронажа на дому в послеродовом периоде.

