Результаты кардиотокографии стали доступны в электронной карте будущим мамам в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В московских женских консультациях и центрах женского здоровья перевели в "цифру" результаты кардиотокографии (КТГ). Теперь они доступны в электронных медицинских картах будущих мам, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что функционал цифровых сервисов постоянно развивается, поскольку московская медицина придает особое значение здоровью и комфорту беременных.

КТГ помогает провести диагностику состояния ребенка, оценить характер его сердцебиения, а также выявить признаки недостатка кислорода. Благодаря переводу результатов в электронную медкарту врачи смогут более оперативно принимать клинические решения, а будущие мамы получат возможность посмотреть результаты исследования в любой момент.

"В случае необходимости госпитализации или направления в специализированное медучреждение пациенткам больше не нужно предоставлять врачу данные на бумаге, так как вся клиническая картина уже есть в системе", – отметила Ракова.

КТГ проводится в третьем триместре беременности. После завершения обследования акушерка проводит первичный анализ результатов, чтобы убедиться в отсутствии экстренных показаний. Затем врач может ознакомиться с итогами кардиотокографии для формирования заключения.

Помимо этого, современные центры женского здоровья предлагают комплексную диагностику для всех посетительниц. Будущим мамам доступен полный спектр необходимых обследований.

Ранее Ракова рассказывала, что жительницы Москвы в возрасте от 18 до 24 лет стали самыми активными участницами проекта "Стану мамой". В его рамках женщины могут, например, бесплатно сдать анализ на уровень антимюллерова гормона (АМГ), который помогает определить запас яйцеклеток и оценить фертильность, что важно при планировании беременности.

