Почти 6 миллионов москвичей пользуются мобильной версией электронной медкарты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Почти 6 миллионов москвичей используют мобильную версию электронной медицинской карты (ЭМК) в приложении "ЕМИАС.ИНФО", рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом за год популярность мобильной версии выросла в 1,5 раза, а ежедневное число пользователей приближается к 300 тысячам. С помощью приложения можно легко записаться на прием. Также в нем указаны результаты анализов, МРТ, протоколы просмотров, назначения врачей и многое другое.

"Кроме того, с помощью мобильной версии удобнее следить за своим здоровьем. В электронную медкарту можно добавлять свои показатели артериального давления, пульса, температуры, уровня сахара и другие важные параметры, в том числе с помощью фото и голосового ввода", – подчеркнула Ракова.

Доступ к ЭМК был открыт для москвичей 5 лет назад, пользователи могут самостоятельно загружать медицинские документы, заполнять раздел с личным и семейным анамнезом и вести "Дневник здоровья".

Сейчас горожане загрузили в медкарты больше 4,8 миллиона медицинских документов, анамнезы жизни заполнили 2,3 миллиона человек, а в "Дневнике здоровья" уже больше 330 миллионов записей.

В ЭМК также доступны результаты анализов и инструментальных исследований и изображения медицинских снимков. Кроме того, можно увидеть информацию о диспансерном наблюдении и диспансеризации, сведения о вакцинации, медицинские справки и многое другое. В режиме онлайн можно ознакомиться с историей лечения в стационаре, а родители могут наблюдать за новорожденными в реанимации через видеонаблюдение.

Пользоваться ЭМК могут все жители столицы старше 15 лет и имеющие полис обязательного медицинского страхования. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале mos.ru. Тем, у кого есть полная учетная запись, электронная медкарта доступна автоматически, а тем, у кого стандартная – подождать до 5 рабочих дней после подачи заявки.

Кроме того, если в личном кабинете родители есть подтвержденные данные о несовершеннолетних детях или подопечных, доступ к их ЭМК будет предоставлен автоматически.

Ранее стало известно, что с осени 2025 года изменится порядок записи родственников на прием к врачу по полису ОМС. Сам пациент должен будет подтверждать посещение больницы с помощью СМС-кода.

Такое решение позволит повысить уровень защиты от действий, совершаемых без ведома пациента, и сделает систему более прозрачной. При этом функционал записи, переноса и отмены приема останется прежним, доступным в один клик.

