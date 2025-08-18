Депздрав Москвы: онлайн-запись родственников к врачу нужно будет подтверждать по СМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С осени 2025 года изменится порядок записи родственников на прием к врачу по полису ОМС. Сам пациент должен будет подтверждать посещение больницы с помощью СМС-кода, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

В ведомстве пояснили, что такое решение позволит повысить уровень защиты от действий, совершаемых без ведома пациента, и сделает систему более прозрачной. При этом функционал записи, переноса и отмены приема останется прежним, доступным в один клик.

"Для детей порядок записи не изменится: если ранее получен доступ к их электронной медкарте, записывать на прием можно будет, как и раньше", – отметили в пресс-службе.

В Депздраве посоветовали жителям заранее получить доступ к своей медицинской карте, чтобы в случае необходимости можно было быстро разрешить своим близким доступ к записям.

Вместе с тем в пресс-службе напомнили, что записаться на прием самостоятельно по-прежнему можно будет без дополнительных подтверждений. Однако для записи родственников или близких через приложение "ЕМИАС.ИНФО" или портал emias.info потребуется один раз получить согласие на управление чужой электронной медицинской картой через портал mos.ru. При полной учетной записи доступ предоставляется автоматически.

Доступ к электронным медицинским картам своих детей уже получили более 1,7 миллиона москвичей, указывал ранее Сергей Собянин. ЭМК позволяют просматривать результаты анализов, записи к врачам, рецепты, информацию о прививках и другие данные.

Кроме того, родители могут вести "Дневник здоровья" ребенка, записывая информацию текстом, голосом или по фото, подчеркнул мэр. Данные распознаются ИИ и автоматически сохраняются в сервисе.