Косметолог Егорова: RF-лифтинг поможет привести кожу в порядок перед Новым годом

RF-лифтинг и микротоковая терапия помогут улучшить состояние кожи за пару дней до празднования Нового года. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.

По ее словам, многие женщины перед Новым годом делают травмирующие процедуры – лазерные шлифовки, скрабирование, инъекции. Однако это грозит такими побочными эффектами, как отеки, синяки и корки на коже. В частности, чистку лица можно проводить за 4–5 дней до мероприятия, чтобы кожа успела прийти в себя, отметила косметолог.

Если же в праздники планируется выход в свет, никаких травмирующих процедур делать нельзя, предупредила специалист.





Татьяна Егорова врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Единственное, что я посоветовала бы сделать, – безыгольчатый RF-лифтинг. Он способен дать быстрый эффект: уплотнить и подтянуть кожу, снять следы усталости и отечность.

Кроме этого, эксперт порекомендовала обратить внимание на микротоковую терапию: она даст легкий противоотечный и подтягивающий эффект.

"Единственное, такую процедуру нельзя делать, если обострились хронические кожные заболевания, такие как атопический дерматит, и нарушена целостность эпидермиса", – предупредила косметолог.

Также дома перед праздниками можно провести самомассаж кожи. Делать его надо по массажным линиям и чистому лицу без нанесения крема и масла, чтобы не забивать поры. Оптимальное время – 5–20 минут, а сама процедура улучшит кровообращение и снимет отечность, отметила врач.

Кроме этого, полезно сделать маску с гиалуроновой кислотой: она увлажнит кожу, в результате чего будет хорошо ложиться косметика, объяснила специалист.

"Однако лучше брать только проверенные маски, на которых не было аллергических реакций. Иначе есть риск получить раздражение и покраснение", – предупредила Егорова.

