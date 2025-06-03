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03 июня, 08:30

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Врач Кливитская: кофеиносодержащие напитки и быстрые углеводы приводят к акне

Диетолог предупредил о продуктах, вызывающих акне

Фото: 123RF/yuliya123

Молоко, фастфуд, кофеиносодержащие напитки и быстрые углеводы приводят к образованию акне. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Нина Кливитская.

По ее словам, фастфуд, жирная и жареная пища содержат трансжиры. Эти вещества способны привести к образованию воспалений на коже.

"Поэтому пицца, чипсы, гамбургеры, картофель фри напрямую связаны с высыпаниями", – сказала врач.

Также акне возникает из-за употребления быстрых углеводов, в частности сахара и рафинированных продуктов. Они способствуют повышению глюкозы и накоплению инсулина. Из-за этого ухудшается заживление кожи и возникают высыпания.
Нина Кливитская
врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук

Врач предупредила, что акне также возникает при непереносимости организмом лактозы, которая содержится в молоке. Также она сама по себе способствует повышению уровня сахара и инсулина в крови, что стимулирует выработку кожного сала и появление высыпаний.

"Важно отметить и кофе, в зернах которого находятся органические кислоты. Они повышают уровень кортизола – гормона стресса, а он стимулирует работу сальных желез, которые и способны вызвать акне. В таком случае лучше переходить на травяные чаи и цикорий", – заключила врач.

Ранее врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева предупредила, что тренд на умывание ледяной водой может навредить коже. После резкого охлаждения идет расширение сосудов, вызывая обострение, особенно при розацеа.

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