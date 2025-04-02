Дерматолог Вертиева предупредила о необходимости использовать крем с SPF весной

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Весной даже во время прогулок по городу следует защищать кожу с помощью средств с SPF. Об этом Москве 24 рассказала врач – онколог-дерматолог Екатерина Вертиева.

По ее словам, решение об использовании солнцезащитного крема надо принимать не на основании того, светит солнце или нет. Важно учитывать значение ультрафиолетового индекса, который может быть высоким даже при пасмурной погоде.



Екатерина Вертиева онколог-дерматолог Проверять УФ-индекс можно в приложениях или на сайтах, где публикуют прогноз погоды. Если он примерно три-четыре балла, можно спокойно использовать слабую защиту: достаточно будет SPF 10. При высоких значениях в условиях города необходимо подбирать средство уже с SPF 20 или 30.

При выборе крема врач посоветовала обязательно смотреть, для какой кожи он предназначен: жирной, сухой, нормальной, проблемной.

"Потому что, например, если люди с жирной и проблемной кожей будут пользоваться средством с плотной консистенцией, оно будет забивать поры и приводить к воспалениям и акне", – пояснила Вертиева.

Также она отметила, что в городе вполне можно использовать просто подходящий по типу кожи тональный или уходовый крем с SPF.

Ранее дерматолог Денис Ласеев объяснил, что использование средств с SPF снижает риск злокачественных опухолей, уменьшает вероятность солнечных ожогов, пигментации и фотостарения кожи. Ласеев порекомендовал наносить ухаживающие и защищающие средства на открытые участки кожи, в первую очередь на лицо, за 15–20 минут до выхода на улицу.