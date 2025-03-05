Врач Галлямова: темная кожа на локтях может говорить о метаболическом синдроме

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Кожа на локтях темного цвета может сигнализировать о метаболическом синдроме, рассказала Москве 24 врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Это состояние – не самостоятельное заболевание, а совокупность нескольких проблем, в том числе избыточного веса и инсулинорезистентности, пояснила эксперт.



Юлия Галлямова врач-дерматолог У человека темнеет покров не только на локтях, но и на шее. Это происходит за счет трения, отсутствия защитной реакции на коже, которая ослабевает из-за повышенного сахара, и образования пигмента.

В подобной ситуации специалист посоветовала обратить внимание на уровень сахара в крови, вес, а также пересмотреть образ жизни и питание.

Однако Галлямова подчеркнула, что потемнение локтей не всегда говорит о проблемах со здоровьем.

"Изменение цвета кожи может наблюдаться у тех, кто носит достаточно плотную по структуре одежду (например шерстяные и грубые ткани) или опирается на локти при работе за компьютером. Поэтому стоит пересмотреть свои привычки и ежедневно наносить на локти крем", – указала Галлямова.

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