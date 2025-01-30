Врач Галлямова назвала заболевания, о которых говорит плохое состояние ногтей

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Состояние ногтей может рассказать о дефиците витаминов, микроэлементов и наличии грибка. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Эксперт предупредила, что поставить диагноз только по изменению состояния ногтей нельзя. Однако их внешний вид может побудить человека обратиться к врачу.



Юлия Галлямова врач-дерматолог Ломкие ногти могут говорить о недостатке железа, скрытой анемии, нехватке кальция в организме, витамина D или белка. Часто при дефиците девушки не могут отрастить ногти привычной длины.

Появление белых поперечных линий также может указывать на анемию, а пожелтевший ноготь – сигнализировать о грибковом заболевании.

"Ногти синюшного цвета не указывают на патологию, а скорее сигнализируют об изменении микроциркуляции. Причину такого состояния тоже лучше выяснить с врачом", – заключила Галлямова.

Ранее россиянам назвали главные ошибки в борьбе с анемией. В частности, не следует принимать препараты железа без консультации с врачом. Дело в том, что заболевание не всегда может быть вызвано нехваткой этого микроэлемента. Иногда анемия развивается из-за дефицита витамина B12. Также большой ошибкой является попытка избавиться от анемии с помощью питания.