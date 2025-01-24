Терапевт Ярцева назвала три главные ошибки при борьбе с анемией

24 января, 16:38Общество
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Прием препаратов железа без консультации с врачом, сочетание таблеток с кофе и молоком, а также попытка восполнить дефицит с помощью продуктов – главные ошибки в борьбе с анемией. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
По ее словам, важно обратиться к врачу и выявить точный диагноз. Дело в том, что анемия может быть связана не только с дефицитом железа, но и витамина B12.
Специалист предупредила, что биологически активные добавки не смогут помочь при серьезном дефиците.
"Если у вас сильная железодефицитная анемия, БАДами вы не избавитесь от нее. Нужно подбирать препараты с большой дозировкой. В некоторых случаях может быть показано внутривенное вливание железа, однако решение принимает врач", – отметила терапевт.
Некоторые также пытаются восполнить дефицит железа с помощью продуктов, в которых содержится элемент. Однако для этого придется съесть их очень много, что вряд ли возможно, отметила эксперт.
Ранее терапевт Татьяна Романенко назвала железодефицитную анемию одной из причин облысения у подростков. Также, по ее словам, волосы могут выпадать из-за проблем с щитовидной железой, заболевания головного мозга и стресса.