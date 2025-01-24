Терапевт Ярцева назвала три главные ошибки при борьбе с анемией

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Прием препаратов железа без консультации с врачом, сочетание таблеток с кофе и молоком, а также попытка восполнить дефицит с помощью продуктов – главные ошибки в борьбе с анемией. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

По ее словам, важно обратиться к врачу и выявить точный диагноз. Дело в том, что анемия может быть связана не только с дефицитом железа, но и витамина B12.



Ирина Ярцева врач-терапевт Иногда люди покупают от патологии обычные препараты железа, но проблему не решают. Потом выясняется, что анемия не железодефицитная, а другой природы. Поэтому сначала нужно сходить к врачу.

Специалист предупредила, что биологически активные добавки не смогут помочь при серьезном дефиците.

"Если у вас сильная железодефицитная анемия, БАДами вы не избавитесь от нее. Нужно подбирать препараты с большой дозировкой. В некоторых случаях может быть показано внутривенное вливание железа, однако решение принимает врач", – отметила терапевт.



Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Элемент не усваивается в сочетании с кофе и молоком. Если вы выпили таблетку и запили ее этими напитками, считайте, что препарат не приняли. Железо "проскочит" дальше.

Некоторые также пытаются восполнить дефицит железа с помощью продуктов, в которых содержится элемент. Однако для этого придется съесть их очень много, что вряд ли возможно, отметила эксперт.

Ранее терапевт Татьяна Романенко назвала железодефицитную анемию одной из причин облысения у подростков. Также, по ее словам, волосы могут выпадать из-за проблем с щитовидной железой, заболевания головного мозга и стресса.

