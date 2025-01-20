Терапевт Романенко назвала анемию одной из причин облысения у подростков

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Облысение может развиваться у подростков по разным причинам. Одной из них является анемия, рассказала в беседе с Москвой 24 терапевт Татьяна Романенко.

Она объяснила, что к алопеции может привести нарушение баланса витаминов и микроэлементов. В частности, дефицит железа. Другим нередким предвестником облысения становятся проблемы с щитовидной железой. Также дебютировать выпадением волос могут заболевания головного мозга.

Романенко подчеркнула, что не менее серьезно на начало облысения у подростков может повлиять стресс. Это объясняется тем, что люди этого возраста проходят через период гормонального становления, на фоне которого даже незначительные нервы могут спровоцировать облысение.

При этом те же причины, что приводят к потере волос, могут вызывать раннюю седину, уточнила эксперт. Однако в этом случае большое значение имеют нехватка витаминов и микроэлементов, а также генетика.

В частности, подросток может начать седеть на фоне нехватки витаминов группы В, железа и меди. При этом врачи не выявляют в данном контексте четких закономерностей.

Терапевт призвала не полагаться на интернет или советы друзей в случае начала выпадения волос. По ее словам, при наличии такой проблемы нужно как можно скорее обратиться к врачу. Первым делом специалист возьмет у пациента анализы на дефицит элементов, а также проверит работу щитовидной железы и нормализует питание подростка.

"Вовремя проведенное обследование и назначенное лечение – это залог успеха. Ну здоровый образ жизни: нормальный рацион питания, отказ о вредных привычек, физическая активность. Если что-то беспокоит, решать эти вопросы нужно только вместе с врачом. Не занимайтесь самолечением", – призвала Романенко.

Трихолог Ольга Кохас также предупреждала, что самолечение при облысении в лучшем случае не даст результатов, а в худшем – приведет к серьезным побочным эффектам. По ее словам, большинство не медицинских средств в подобных ситуациях зачастую неэффективны.

