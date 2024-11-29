El País: в Европе у младенцев начал проявляться "синдром оборотня"

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В Европе у младенцев, чьи родители проходили лечение от облысения, а затем много времени проводили с малышами, стал проявляться "синдром оборотня", сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на испанскую газету El País.

Речь идет именно о случаях с использованием лосьона от облысения с миноксидилом. На сегодняшний день известно по крайней мере об 11 случаях. У младенцев произошел гипертрихоз, то есть избыточный рост волос на теле.

Сотрудники Центра фармакологического надзора называют такую клиническую картину хотя и удивительной, но потенциально опасной. Это может дать осложнения на сердце и почки. Впрочем, у одного из детей симптомы полностью исчезли, когда отец перестал пользоваться лосьоном.

Ранее стало известно, что спрос на трихологов в столице за год увеличился вдвое. Причем с проблемой выпадения волос чаще стали обращаться женщины.

Чтобы поддерживать здоровье волос самостоятельно, трихолог порекомендовала придерживаться сбалансированного рациона питания и вести здоровый образ жизни. Также важно не злоупотреблять салонными процедурами, расчесываться не более двух-трех раз в день и носить шапку в холодную погоду.

Между тем врач-диетолог Марина Макиша перечислила продукты для восстановления волос. В частности, придать им здоровый блеск позволят товары с биотином, железом и омегой-3. К таким относятся печень и скумбрия, в том числе соленого и холодного копчения. Сделать волосы более крепкими и плотными поможет белок кератин, который содержится в репчатом и зеленом луке.

