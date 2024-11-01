Спрос на трихологов вырос в Москве

Спрос на трихологов вырос в два раза за год в Москве. Жители все чаще встречаются с диффузной, или телогеновой, алопецией, или же выпадением волос, при этом на лечение многие москвичи могут потратить 30 тысяч рублей и более.

"У женщин телогенное выпадение встречается чаще, чем у мужчин. Это зависит от множества факторов, допустим, от низкого содержания железа в организме. От низкого содержания витамина D. Плюс женщины более эмоциональны и больше подвергнуты стрессу, чем мужчины", – заявила врач-трихолог Анастасия Назарова в беседе с телеканалом Москва 24.

Трихологи связывают массовое выпадение волос с сезонностью: меняется длина светового дня, а это напрямую затрагивает циркадные ритмы и уровень мелатонина, который оказывает влияние на фазу роста волос, влияет и похолодание.

"Происходит сужение сосудов, и это может спровоцировать чуть большее выпадение волос. Поэтому рекомендуется использовать головные уборы, наносить определенные средства, которые могут улучшить кровоснабжение", – подчеркнула врач-трихолог Виктория Толстоносова.

Специалисты обратили внимание, что на выпадение волос также влияет нехватка витаминов в организме и снижение иммунитета осенью. Однако ситуацию можно исправить питанием.

Врачи рекомендовали добавить в рацион богатые витаминами и минералами продукты, например авокадо и киви, а также орехи, рыбу, яйца и мясо. При этом необходимо пить много воды, чтобы компенсировать сухость воздуха в помещениях.

Если выпадение волос длится до 3 месяцев, то переживать не стоит, говорят специалисты. Если же дольше, тогда уже можно обратиться к трихологу и пройти обследование.

В свою очередь, врач-дерматолог и трихолог Наталия Сирмайс обратила внимание: дождь не провоцирует облысение и не сказывается негативно на состоянии кожи головы. По словам эксперта, сообщения о потере волос из-за дождя всплывают в интернете постоянно. Однако эта история – миф.

Она также назвала выпадение волос сезонным явлением, переживать из-за которого не стоит. Понять, что нужна помощь трихолога, можно по простому тесту. Нужно немного потянуть волосы и, если на ладони останется больше шести фолликулов, следует обратиться к специалисту.