Трихолог Кохас объяснила, почему осенью могут выпадать волосы

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Выпадение волос осенью связано с частыми летними отравлениями, рассказала врач-трихолог Ольга Кохас в интервью радио Sputnik.

Дело в том, что в волосяных фолликулах есть своя иммунная система, которая отвечает за силу и рост волос. А летние кишечные инфекции могут подавлять эту систему. При этом важно, что процесс влияния инфекций на здоровье волос растянут во времени, из-за этого пациенты часто обращаются к специалистам только к осени.

"После отравления, при сильной интоксикации, которая сопровождается приемом специальных препаратов, процесс выпадения запускается где-то спустя два месяца", – подчеркивает Ольга Кохас.

Ранее трихолог и кандидат медицинских наук Наталия Сирмайс объяснила, есть ли связь между дождем и выпадением волос. По словам эксперта, выпадение волос является сезонным явлением, и оно никак не связано с дождем.