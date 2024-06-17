Трихолог Сирмайс рассказала, можно ли облысеть из-за дождя

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Дождь не провоцирует облысение и не сказывается негативно на состоянии кожи головы. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог, кандидат медицинских наук Наталия Сирмайс.

По словам эксперта, сообщения о потере волос из-за дождя всплывают в интернете постоянно. Однако эта история – миф, подчеркнула она.





Наталия Сирмайс врач-дерматолог, трихолог, косметолог, кандидат медицинских наук От дождя ничего не будет, если нет какой-то токсической концентрации. У нас осадки не токсичны, поэтому это надуманная история, миф.

Выпадение волос специалист назвала сезонным явлением, переживать из-за которого не стоит.

"Люди замечают это, когда процесс становится интенсивнее, чем обычно. Часто выпадение бывает весной или осенью – у нас тоже есть так называемые сезонные линьки. Это может случиться с каждым, просто не у всех это происходит регулярно", – объяснила специалист.

Сезонная "линька" никак не связана с истончением волос и, как правило, длится три месяца. Лечение в этом случае не требуется, однако, если процесс растянулся на более долгий срок, все же стоит обратиться к врачу, предупредила Наталия Сирмайс.

Понять, что нужна помощь трихолога, можно по простому тесту. Нужно немного потянуть волосы и, если на ладони останется больше шести фолликулов, следует обратиться к специалисту, заключила эксперт.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева посоветовала регулярно мыть голову в жару и использовать специальные средства, которые защитят не только от потока горячего воздуха, но и воздействия ультрафиолетовых лучей. Кроме того, важно выбрать правильный шампунь. Как один из вариантов – дерматологический, если кожа головы чувствительна.

