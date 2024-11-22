Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 ноября, 15:53

Общество
Главная / Новости /

LADBible: блогер из США отказался от шампуня на 8 лет

Блогер на 8 лет отказался от шампуня и рассказал об итогах эксперимента

Фото: 123RF/paylessimages

Блогер из США Эйдан на протяжении 8 лет не мыл голову шампунем и рассказал о результатах эксперимента. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на LADBible.

Как он утверждает, во время мытья головы его волосы и кожа были в плохом состоянии. Мужчина жаловался на перхоть, зуд и раздражение. В связи с этим он принял решение отказаться от шампуня и посмотреть результаты эксперимента.

По словам блогера, отказ от мытья головы сильно улучшил состояние его волос. Он указал на то, что основной причиной проблем стали сульфаты, которые содержатся в шампунях.

"Сульфаты отлично очищают волосы, но они также удаляют натуральные масла, что может вызвать раздражение кожи", – объяснил мужчина.

Блогер пришел к выводу, что ежедневное мытье волос шампунем может быть разрушительным для кожи головы, а натуральные масла нужны человеку для увлажнения. Именно поэтому Эйдан посоветовал заменить шампунь на бессульфатные средства или использовать натуральные альтернативы, а также простую воду.

Ранее главврач Центра дерматологии Екатерина Мокина сообщила, что медики советуют мыть голову только шампунем, а не мылом или гелем для душа, поскольку кожа на разных частях тела различается. Эксперт отметила, что не играет роли, из какого ценового сегмента использовать средство.

Эксперты рассказали, как выбрать шампунь

Читайте также


обществоза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика