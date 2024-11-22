LADBible: блогер из США отказался от шампуня на 8 лет

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Блогер из США Эйдан на протяжении 8 лет не мыл голову шампунем и рассказал о результатах эксперимента. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на LADBible.

Как он утверждает, во время мытья головы его волосы и кожа были в плохом состоянии. Мужчина жаловался на перхоть, зуд и раздражение. В связи с этим он принял решение отказаться от шампуня и посмотреть результаты эксперимента.

По словам блогера, отказ от мытья головы сильно улучшил состояние его волос. Он указал на то, что основной причиной проблем стали сульфаты, которые содержатся в шампунях.

"Сульфаты отлично очищают волосы, но они также удаляют натуральные масла, что может вызвать раздражение кожи", – объяснил мужчина.

Блогер пришел к выводу, что ежедневное мытье волос шампунем может быть разрушительным для кожи головы, а натуральные масла нужны человеку для увлажнения. Именно поэтому Эйдан посоветовал заменить шампунь на бессульфатные средства или использовать натуральные альтернативы, а также простую воду.

Ранее главврач Центра дерматологии Екатерина Мокина сообщила, что медики советуют мыть голову только шампунем, а не мылом или гелем для душа, поскольку кожа на разных частях тела различается. Эксперт отметила, что не играет роли, из какого ценового сегмента использовать средство.

