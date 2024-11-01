Трихолог Кохас предупредила о необратимых последствиях самолечения при облысении

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Самолечение при облысении в лучшем случае не даст результатов, а в худшем – приведет к серьезным побочным эффектам. Об этом Москве 24 рассказала трихолог Ольга Кохас.

Ранее стало известно, что спрос на трихологов в столице за год увеличился вдвое. Причем с проблемой выпадения волос чаще стали обращаться женщины.

По словам Ольги Кохас, большинство не медицинских средств в подобных ситуациях зачастую неэффективны. Например, в состав шампуней, которые многие используют против выпадения, невозможно добавить активные ингредиенты для решения проблемы.

"Что касается масел, они могут только усилить процесс облысения. При выпадении волос необходимо стимулировать кровоток, а эти средства проникают в фолликулы и еще больше отрывают их от сцепки с кровеносными сосудами", – пояснила специалист.

Чтобы поддерживать здоровье волос самостоятельно, трихолог порекомендовала придерживаться сбалансированного рациона питания и вести здоровый образ жизни. Также важно не злоупотреблять салонными процедурами, расчесываться не более двух-трех раз в день и носить шапку в холодную погоду.

В свою очередь, в случаях, когда речь идет о лечении, помочь может только трихолог.





Ольга Кохас трихолог Если началось резкое выпадение без видимых на то причин (вроде стресса и окрашивания), возникли проблемы с кожей головы в виде покраснения и шелушения, лучше сходить на консультацию. В противном случае все может дойти до необратимого состояния, когда врач не сможет помочь восстановить объем волос.

"На приеме специалист определит причину проблемы и подберет препараты и процедуры, учитывая показания пациента", – заключила трихолог.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша перечислила продукты для восстановления волос. В частности, придать им здоровый блеск позволят товары с биотином, железом и омегой-3. К таким относятся печень и скумбрия, в том числе соленого и холодного копчения. А сделать волосы более крепкими и плотными поможет белок кератин, который содержится в репчатом и зеленом луке.

