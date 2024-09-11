Диетолог Макиша рассказала о продуктах для восстановления волос

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Печень, морская рыба, а также фрукты и овощи особенно полезны в восстановлении волос. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша изданию "Доктор 24".

Так, печень является прекрасным источником биотина и железа, эти вещества делают волосы более здоровыми и блестящими.

"Биотин (витамин B7) очень важен для нормального деления клеток волосяных фолликулов, что способствует росту волос. Он также влияет на выработку секрета железами кожи головы, поддерживает нормальное состояние микрофлоры и снижает риск появления перхоти", – отметила эксперт.

Также для здоровья волос необходимо достаточное количество омега-3, это вещество отвечает за нормальное состояние кожи головы и делает волосы шелковистыми. Его главный источник – морская рыба, уточнила специалист.

Макиша советует отдавать предпочтение скумбрии, в том числе соленого и холодного копчения. Помимо высокого содержания омеги-3, в этой рыбе есть еще селен, который способствует делению клеток.

"Для волос также важен белок кератин, который придает жесткость и прочность их структуре. Чтобы стимулировать выработку кератина, мы возьмем лук – репчатый и зеленый. Этот продукт помогает укрепить волосы и делает их более плотными", – поделилась диетолог.

По данным врача, здоровым волосам необходим витамин C. Он принимает участие в биосинтезе кератина и придает волосам эластичность. Его суточную норму можно получить, например, из киви.

Ранее трихолог Ольга Кохас объяснила, почему осенью могут выпадать волосы. По словам эксперта, причина выпадения кроется в летних кишечных инфекциях, которые подавляют иммунную систему волосяных фолликулов.

