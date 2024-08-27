Парикмахер Жаворонкова дала важные советы по безопасной сушке волос феном

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Сушить волосы феном следует только по направлению роста и теплым, комфортным воздухом. Об этом Москве 24 рассказала парикмахер Анастасия Жаворонкова.

По ее словам, частое использование фена в уходе за волосами делает их более сухими и ломкими. Поэтому очень важно каждый раз после мытья шампунем наносить на волосы увлажняющие средства – бальзам или кондиционер.

"Далее надо аккуратно отжать волосы полотенцем – ни в коем случае не тереть, чтобы не повредить чешуйки. А в конце советую нанести еще и какой-нибудь несмываемый спрей-уход для волос", – добавила Жаворонкова.

По возможности не надо использовать фен сразу после мытья, а дать волосам слегка подсохнуть естественным путем. Плюс не ложиться спать с влажной головой, иначе волосы будут тереться о подушку и повредятся из-за механического воздействия, предупредила эксперт.



Анастасия Жаворонкова парикмахер Сушить волосы лучше всего по направлению их роста – от корней к кончикам. Благодаря этому кутикула сгладится, волосы приобретут блеск и не будут пушиться.

Также парикмахер посоветовала не подносить фен во время сушки близко к голове.

"Рекомендованное расстояние составляет 15–20 сантиметров. При этом струя воздуха должна быть комфортной, теплой", – пояснила парикмахер.

Помимо этого, не стоит выставлять максимальный режим и горячим воздухом пытаться в короткие сроки сделать укладку, волосы из-за этого повреждаются, заключила Жаворонкова.

Ранее специалист по наращиванию волос Наталья Репина рассказала, как правильно ухаживать за наращенными волосами в отпуске. Например, она посоветовала каждый день смывать соль с волос и обильно питать их по длине масками, а расчесывать специальными приборами для длинных волос.