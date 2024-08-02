Колорист Веденеева перечислила варианты идеального окрашивания для брюнеток

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Пряди в технике бразильского блонда или омбре, предполагающего плавный переход от темных корней к более светлым концам, помогут брюнеткам создать яркий образ. Об этом Москве 24 рассказала колорист, парикмахер Ольга Веденеева.

“Вообще брюнетки и сами по себе очень яркие. Поэтому, чтобы выглядеть эффектно, им достаточно даже просто обновить свой собственный цвет. Допустим, выбрать тонирование тон в тон, которое придаст волосам блеск, сделает цвет глубоким и насыщенным", – считает эксперт.

Если же хочется ярких деталей, то можно применить технику бразильского блонда – получатся как бы выгоревшие на солнце пряди. Их можно сделать по всей голове либо только на челке, пояснила колорист.



Ольга Веденеева колорист, парикмахер Также прекрасно смотрится окрашивание в технике омбре, когда делают плавный переход от темных корней к более светлым концам. Такой градиент может быть очень мягким либо резким – все зависит от предпочтений.

В качестве временного эксперимента также можно выделить пряди в зоне челки с помощью цветной туши для волос или тонирующей спрей-краски, добавила Веденеева.

Ранее стилист-парикмахер Галина Тоторина назвала челку-шторку универсальной, подходящей при любой форме лица. А вот с прямыми плотными, массивными челками эксперт посоветовала быть аккуратнее. Например, квадратное лицо они могут визуально расширить, превратив его в маленький прямоугольник, а прямоугольное, наоборот, сделать квадратным.