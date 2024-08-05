Эксперт Репина перечислила главные правила ухода за наращенными волосами в отпуске

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Наращенные волосы не требуют сложного ухода во время отдыха, однако, чтобы сохранить их объем и красоту, необходимо соблюдать несколько важных правил, рассказала Москве 24 специалист по наращиванию волос Наталья Репина.

По ее словам, при любом виде наращивания – капсульном, ленточном или голливудском – следует помнить, что пряди боятся спутанности, а крепления, на которых они держатся, – влаги.



Наталья Репина специалист по наращиванию волос Поэтому, прежде чем заниматься серфингом, подводным плаванием или просто кататься на банане, нужно обязательно фиксировать волосы по длине любым привычным способом: будь то пучок, косичка или хвост. Иначе они сильно спутаются и справиться с проблемой, не повредив пряди, будет очень сложно.

Также надо стараться не ходить с влажной головой и вовремя ее сушить: капсулы, ленты, косы (в зависимости от вида наращивания) из-за влаги могут разбухать и съезжать с волос, предупредила эксперт.

Кроме того, необходимо каждый день смывать соль с волос и обильно питать их по длине масками, а расчесывать – специальными приборами для длинных волос, отметила Репина.

Важно помнить, что срок коррекции после моря обычно сокращается, поэтому после отдыха стоит заглянуть к мастеру, заключила специалист.

Ранее парикмахер Анастасия Жаворонкова посоветовала для быстрого придания объема волосам накрутить их на бигуди-липучки и оставить завиваться буквально на десять минут. При этом ширина прядей должна совпадать с диаметром бигуди, а натяжение быть достаточно сильным: чем сильнее, тем лучше получится объем, пояснила эксперт. Получившийся эффект она порекомендовала закрепить лаком.