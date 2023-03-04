Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Общество

Терапевт предупредила об опасных последствиях низкого гемоглобина

Фото: depositphotos/angellodeco

Низкий гемоглобин может привести к кислородному голоданию и даже летальному исходу. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Гемоглобин является основным компонентом эритроцитов и выполняет функцию переносчика кислорода ко всем тканям организма от легких.

Соответственно, низкий гемоглобин – мало кислорода, и весь организм как на клеточном уровне, так и в целом испытывает кислородное голодание.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

Если гемоглобин незначительно снижен, человек может жаловаться на упавшую работоспособность, плохое настроение и слабость. При серьезном дефиците симптомы будут более выраженными, отметила Романенко.

"Человек просто не может встать с постели. У него одышка, ощущение нехватки воздуха при минимальных физических нагрузках", – объясняет терапевт.

Анемию мы можем различать по степеням тяжести. Если гемоглобин меньше 60, это уже непосредственно угроза жизни больного. Может быть летальный исход.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

Ранее россиянам объяснили, по каким признакам можно определить сгущение крови в организме. В частности, об этой проблеме иногда сигнализируют жажда, утомляемость и головные боли. Кроме того, повышенное давление, аритмия и стенокардия. Еще один симптом – быстрая свертываемость крови. Ее сгущение может происходить в том числе из-за недостатка воды в организме в жаркую погоду или на фоне злоупотребления мочегонными препаратами.

Читайте также

Медведева Светлана

общество

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика