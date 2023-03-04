08:00Общество
Терапевт предупредила об опасных последствиях низкого гемоглобина
Фото: depositphotos/angellodeco
Низкий гемоглобин может привести к кислородному голоданию и даже летальному исходу. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
Гемоглобин является основным компонентом эритроцитов и выполняет функцию переносчика кислорода ко всем тканям организма от легких.
Если гемоглобин незначительно снижен, человек может жаловаться на упавшую работоспособность, плохое настроение и слабость. При серьезном дефиците симптомы будут более выраженными, отметила Романенко.
"Человек просто не может встать с постели. У него одышка, ощущение нехватки воздуха при минимальных физических нагрузках", – объясняет терапевт.
Ранее россиянам объяснили, по каким признакам можно определить сгущение крови в организме. В частности, об этой проблеме иногда сигнализируют жажда, утомляемость и головные боли. Кроме того, повышенное давление, аритмия и стенокардия. Еще один симптом – быстрая свертываемость крови. Ее сгущение может происходить в том числе из-за недостатка воды в организме в жаркую погоду или на фоне злоупотребления мочегонными препаратами.
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