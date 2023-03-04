Терапевт предупредила об опасных последствиях низкого гемоглобина

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Низкий гемоглобин может привести к кислородному голоданию и даже летальному исходу. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Гемоглобин является основным компонентом эритроцитов и выполняет функцию переносчика кислорода ко всем тканям организма от легких.





Татьяна Романенко врач-терапевт Соответственно, низкий гемоглобин – мало кислорода, и весь организм как на клеточном уровне, так и в целом испытывает кислородное голодание.

Если гемоглобин незначительно снижен, человек может жаловаться на упавшую работоспособность, плохое настроение и слабость. При серьезном дефиците симптомы будут более выраженными, отметила Романенко.

"Человек просто не может встать с постели. У него одышка, ощущение нехватки воздуха при минимальных физических нагрузках", – объясняет терапевт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Анемию мы можем различать по степеням тяжести. Если гемоглобин меньше 60, это уже непосредственно угроза жизни больного. Может быть летальный исход.

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