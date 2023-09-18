Эксперты объяснили, почему маникюр с гель-лаком может обернуться потерей ногтей

В СМИ распространилась информация о том, что москвичка лишилась ногтей на некоторых пальцах после маникюра с гель-лаком. Представители студии предложили исправить ситуацию "протезированием", однако от этого стало еще хуже. Разбираемся вместе с экспертами, в каких случаях рядовая процедура может обернуться такими последствиями.



Поможет только лечение

Фото: телеграм-канал SHOT

Москвичка Алина посетила один из салонов красоты на юге столицы. Процедура прошла как обычно, однако уже через несколько дней покрытие начало отслаиваться вместе с ногтями.

Как рассказала девушка телеграм-каналу SHOT, она вернулась в студию, и там ей предложили сделать "протезирование". После этого пальцы стали болеть еще сильнее.





Алина пострадавшая Это протезирование мне делали в течение трех месяцев, после чего я сама обнаружила, что ноготь себя еще хуже ведет, что он практически уже полностью отслоился от пальца.

Позже выяснилось, что такого пункта, как "протезирование", в прейскуранте салона вообще не было, а администратор студии не смогла объяснить, почему у клиентки брали деньги за несуществующую услугу.

В итоге девушка пошла к подологу, которая диагностировала у Алины термический ожог и грибок, предположительно, занесенный во время процедуры. На мизинце ногтя вообще почти не осталось, на большом нет его части. Косметические услуги уже были бесполезны – потребовалось серьезное лечение.

"Были выполнены, вероятнее всего, ранения во время маникюра, после чего было воспаление околоногтевого валика", – рассказала подолог Екатерина Чугорева. По ее словам, возможная причина – дешевые и некачественные материалы, которые использует салон в целях экономии.

Это не единственный случай, когда клиентки после маникюра уходили с травмами. В начале 2023 года москвичка Маргарита рассказала в соцсетях, что посетила салон в центре столицы. По ее словам, с самого начала процедура пошла не так.

"Новая мастер конкретно испортила ногти и кутикулу, хотя я просила быть аккуратнее. Зря не ушла сразу. Пальцы болели, а через несколько дней выяснилось, что и ногтевые пластины повреждены ее горе-аппаратом. Называлась услуга "простой классический маникюр". Администратор развела руками, даже не извинились", – пожаловалась девушка.

Жительница столицы Анна тоже однажды осталась почти без ногтей после посещения студии.

"Мастер куда-то спешила, как-будто на поезд опаздывала, и, естественно, эта спешка до добра не довела. Мне изуродовали красивые плотные ногти до неузнаваемости, четыре были спилены почти до мяса, а после сильно болели. Самое главное, что на все претензии мне отвечали, что это в пределах нормы", – рассказала девушка.

Кто виноват?

С последствиями вроде отслоения ногтей можно столкнуться из-за некачественного снятия гель-лака металлической фрезой. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась подолог, бьюти-эксперт Олеся Силакова.



Олеся Силакова подолог Многие мастера убирают старый гель-лак фрезой. Если они работают в большом потоке клиентов, то часто не меняют инструмент. Он притупляется, из-за чего приходится усиливать давление. И тогда часть ногтевой пластины просто стачивается.

Если делать это регулярно и на ослабленные ногти, то возникает онихолизис – отслоение ногтя от ложа.

"И мастера зачастую, вместо того чтобы помочь нездоровым пластинам, начинают накладывать больше гель-лака, чтобы он лучше держался. Это просто визуальное устранение проблемы", – подчеркнула специалист.

По словам Силаковой, в случае травмы нужно сразу обращаться к подологу, который может нанести специальный материал для лечения и протезирования. Ткани начнут утолщаться, срастаться, уже через месяц все восстанавливается.

В свою очередь, подолог, инструктор по маникюру и педикюру Марина Сторублевцева добавила, что порой дело не в инструментах, а в самом гель-лаке – зачастую он просто бывает некачественным.





Марина Сторублевцева подолог Еще 10 лет назад не существовало столько марок гель-лака. Сейчас их очень много, и даже стало модно открывать свою линейку – многие крупные сети салонов делают это. Однако насколько они проверенные, насколько чистые составы в них используются – это вопрос.

По словам эксперта, агрессивные некачественные компоненты могут глубоко проникать в ногтевую пластину, вызывать аллергию или ожог.



"Но это не происходит по щелчку: уже должна быть проблема с ногтями, чтобы возник термический ожог, отслоилась пластина. Химический, как правило, происходит на всех пальцах сразу", – объяснила эксперт Москве 24.

Усугубляет ситуацию и УФ-лампа: в салонах используются очень мощные приборы, которые быстро нагреваются и сушат покрытие за 30 секунд. Из-за этого часто клиентам приходится высовывать руки на несколько секунд, чтобы избежать травмы. Если посетитель этого не делает и имеет ослабленные ногти, то шанс получить термический ожог возрастает, отметила Сторублевцева.

При первых признаках травмы или заболевания мастер должен отправить клиента к врачу-дерматологу, подологу или более опытному коллеге, а не покрывать бездумно ноготь гель-лаком, заключила эксперт.