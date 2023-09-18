Эксперты объяснили, почему маникюр с гель-лаком может обернуться потерей ногтей

В СМИ распространилась информация о том, что москвичка лишилась ногтей на некоторых пальцах после маникюра с гель-лаком. Представители студии предложили исправить ситуацию "протезированием", однако от этого стало еще хуже. Разбираемся вместе с экспертами, в каких случаях рядовая процедура может обернуться такими последствиями.
Поможет только лечение
Москвичка Алина посетила один из салонов красоты на юге столицы. Процедура прошла как обычно, однако уже через несколько дней покрытие начало отслаиваться вместе с ногтями.
Как рассказала девушка телеграм-каналу SHOT, она вернулась в студию, и там ей предложили сделать "протезирование". После этого пальцы стали болеть еще сильнее.
Позже выяснилось, что такого пункта, как "протезирование", в прейскуранте салона вообще не было, а администратор студии не смогла объяснить, почему у клиентки брали деньги за несуществующую услугу.
В итоге девушка пошла к подологу, которая диагностировала у Алины термический ожог и грибок, предположительно, занесенный во время процедуры. На мизинце ногтя вообще почти не осталось, на большом нет его части. Косметические услуги уже были бесполезны – потребовалось серьезное лечение.
"Были выполнены, вероятнее всего, ранения во время маникюра, после чего было воспаление околоногтевого валика", – рассказала подолог Екатерина Чугорева. По ее словам, возможная причина – дешевые и некачественные материалы, которые использует салон в целях экономии.
Это не единственный случай, когда клиентки после маникюра уходили с травмами. В начале 2023 года москвичка Маргарита рассказала в соцсетях, что посетила салон в центре столицы. По ее словам, с самого начала процедура пошла не так.
"Новая мастер конкретно испортила ногти и кутикулу, хотя я просила быть аккуратнее. Зря не ушла сразу. Пальцы болели, а через несколько дней выяснилось, что и ногтевые пластины повреждены ее горе-аппаратом. Называлась услуга "простой классический маникюр". Администратор развела руками, даже не извинились", – пожаловалась девушка.
Жительница столицы Анна тоже однажды осталась почти без ногтей после посещения студии.
"Мастер куда-то спешила, как-будто на поезд опаздывала, и, естественно, эта спешка до добра не довела. Мне изуродовали красивые плотные ногти до неузнаваемости, четыре были спилены почти до мяса, а после сильно болели. Самое главное, что на все претензии мне отвечали, что это в пределах нормы", – рассказала девушка.
Кто виноват?
С последствиями вроде отслоения ногтей можно столкнуться из-за некачественного снятия гель-лака металлической фрезой. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась подолог, бьюти-эксперт Олеся Силакова.
Если делать это регулярно и на ослабленные ногти, то возникает онихолизис – отслоение ногтя от ложа.
"И мастера зачастую, вместо того чтобы помочь нездоровым пластинам, начинают накладывать больше гель-лака, чтобы он лучше держался. Это просто визуальное устранение проблемы", – подчеркнула специалист.
По словам Силаковой, в случае травмы нужно сразу обращаться к подологу, который может нанести специальный материал для лечения и протезирования. Ткани начнут утолщаться, срастаться, уже через месяц все восстанавливается.
В свою очередь, подолог, инструктор по маникюру и педикюру Марина Сторублевцева добавила, что порой дело не в инструментах, а в самом гель-лаке – зачастую он просто бывает некачественным.
По словам эксперта, агрессивные некачественные компоненты могут глубоко проникать в ногтевую пластину, вызывать аллергию или ожог.
"Но это не происходит по щелчку: уже должна быть проблема с ногтями, чтобы возник термический ожог, отслоилась пластина. Химический, как правило, происходит на всех пальцах сразу", – объяснила эксперт Москве 24.
Усугубляет ситуацию и УФ-лампа: в салонах используются очень мощные приборы, которые быстро нагреваются и сушат покрытие за 30 секунд. Из-за этого часто клиентам приходится высовывать руки на несколько секунд, чтобы избежать травмы. Если посетитель этого не делает и имеет ослабленные ногти, то шанс получить термический ожог возрастает, отметила Сторублевцева.
При первых признаках травмы или заболевания мастер должен отправить клиента к врачу-дерматологу, подологу или более опытному коллеге, а не покрывать бездумно ноготь гель-лаком, заключила эксперт.
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