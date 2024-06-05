Участок БКЛ закроют с 22 июня

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05 июня, 13:52

Транспорт

Движение ограничат в Пресненском районе Москвы 6 июня из-за фестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта в Пресненском районе столицы временно перекроют 6 июня из-за проведения фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота". Об этом сообщает Дептранс Москвы в телеграм-канале.

По данным Дептранса, с 18:00 до 22:30 движение закроют на двух участках: в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы и на Малой Бронной улице от Малого Козихинского переулка до Спиридоньевского переулка. Кроме того, в это время организуют одностороннее движение в Малом Козихинском переулке от Малой Бронной улицы до Большого Козихинского переулка.

С 00:01 и до конца мероприятия на указанных участках будет запрещена парковка автомобилей. Водителей призвали быть внимательными и учитывать ограничения при построении маршрута.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее сообщалось, что на участке улицы Поляны в районе дома 75, строение 1, с 3 июня по 31 июля введены ограничения на движение транспорта. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей.

Две полосы на участке улицы Нижние Мнёвники будут недоступны для проезда до 15 августа

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