Движение на участке улицы Поляны ограничат с 3 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ограничения на движение введут на участке улицы Поляны с 3 июня Об этом автомобилистов предупреждает столичный Дептранс.

Это связано с работами по строительству инженерных сетей, пояснили в департаменте. Речь идет об участке в районе дома 75, строение 1.

"С 3 июня до 31 июля на участке улицы Поляны будут недоступны для движения одна–две полосы в зависимости от даты", – передает Агентство "Москва" сообщение ведомства.

Ранее в Дептрансе сообщили, что движение по Крылатской улице в Москве ограничат 2 июня, 7 июля и 4 августа из-за триатлона "Кубок грома". Проезд от Крылатской улицы возле дома 16 до улицы Нижние Мневники перекроют в указанные даты с 07:00 до 10:00. Помимо этого, на том же участке с 00:01 до окончания мероприятия нельзя будет припарковать транспорт.

